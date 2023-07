À Saint-Pétersbourg, le coup d’État au Niger vu par les russophiles

Le hasard du calendrier est parfois cruel. Ce 27 juillet, alors que Mohamed Bazoum, allié majeur de la France et des Occidentaux au Sahel, était retranché dans sa résidence de Niamey, retenu par des éléments de sa garde présidentielle qui se sont retournés contre lui, 17 de ses homologues se retrouvaient à Saint-Pétersbourg autour du président Russe, Vladimir Poutine, pour l’ouverture du second sommet Russie-Afrique. Parmi eux notamment, les voisins (et rivaux) burkinabè et malien du Nigérien : le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta.

À Lire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré affichent leur proximité avec Vladimir Poutine au sommet Russie-Afrique

Comme beaucoup le redoutaient, le dernier président civil de la région – tous les autres sont militaires – a donc à son tour été victime d’un coup d’État. En Russie, nul doute que certains se sont frottés les mains en le voyant mordre la poussière. « Si Mohamed Bazoum avait décidé dès le départ de participer au sommet de Saint-Pétersbourg, il n’y aurait eu aucun problème », relevait ainsi le journal Kommersant, proche du Kremlin.