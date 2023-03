Le Niger et la Côte d’Ivoire dans le viseur de Wagner

Après s’être concentrés – non sans succès – sur le Mali et le Burkina Faso, les stratèges en influence du groupe Wagner lorgnent désormais le Niger et la Côte d’Ivoire, dont les autorités prennent cette menace très au sérieux. Objectif : fragiliser les pouvoirs de Mohamed Bazoum et d’Alassane Ouattara, principaux alliés de la France dans la région.

Ces dernières semaines, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux suspectés d’être affiliés au projet Lakhta, une vaste opération de désinformation anti-occidentale lancée par le groupe d’Evgueni Prigojine, et jusqu’à présent actifs sur le Mali et le Burkina Faso, ont ainsi relayé de fausses informations sur le Niger.