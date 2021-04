Guinée : les opposants à Alpha Condé en quête d’un second souffle

Au sortir de l’éprouvant marathon électoral de 2020, Alpha Condé et sa majorité ont vu leurs détracteurs confirmer leur position, avec d’un côté, une aile modérée, formée autour de Mamadou Sylla et, de l’autre, un camp plus radical incarné par Cellou Dalein Diallo.

Depuis l’investiture d’Alpha Condé à un troisième mandat, le 15 décembre dernier, Conakry est bien calme. Les dispositifs sécuritaires mixtes (armée, police et gendarmerie) n’ont toutefois pas été levés aux abords de l’autoroute Le Prince, réputés bouillants et acquis à l’opposition. L’absence de manifestations ne signifie pourtant pas que tout va bien entre le chef de l’État et ses détracteurs de la classe politique.

Depuis novembre 2020, un allié (Étienne Soropogui) et quatre responsables (Ibrahima Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Abdoulaye Bah et Cellou Baldé) de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), dirigée par Cellou Dalein Diallo, attendent leur procès à la maison centrale de Conakry.