Côte d’Ivoire : quand le petit monde du renseignement africain se réunit à Abidjan

Les 23, 24 et 25 novembre, les salons de l’hôtel Azalaï, dans le quartier d’affaires du Plateau, à Abidjan, ont vu défiler des clients un peu particuliers. Pendant trois jours, des hauts cadres des services de renseignement de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Botswana, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, d’Eswatini (ex-Swaziland), du Ghana, du Soudan, du Tchad, du Niger, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe ont participé à un atelier sur la surveillance électronique et la cyberintelligence organisé par le Franco-Ivoirien Stéphane Konan.

Systèmes de surveillance