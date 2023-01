De la Centrafrique à l’Ukraine, Anton Elizarov, bras armé de Wagner et d’Evgueni Prigojine

C’est jusqu’ici l’épisode le plus sanglant de la guerre en Ukraine : les combats autour de la ville de Soledar se poursuivent, faisant d’innombrables victimes dans les rangs de l’armée ukrainienne et dans ceux des mercenaires russes de Wagner, qui mènent la plupart des assauts. À la tête des troupes d’Evgueni Prigojine, lui-même très présent à proximité du front, un certain Anton Olegovich Elizarov, dont l’identité a été dévoilée dans une vidéo postée par Wagner et repérée par le projet Dossier Center.

De la Syrie à la Libye