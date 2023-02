Jean-Serge Bokassa : « Le jour où Wagner m’a refoulé de l’ancien palais de mon père »

Nous étions le 22 février 2018. En l’honneur de notre défunt père, né 97 ans plus tôt, certains de mes frères et sœurs étaient arrivés de France. Nous voulions protester contre l’accaparement du palais de Berengo par le gouvernement et ses nouveaux alliés russes, les mercenaires de Wagner. Celui-ci est pour nous une terre ancestrale, un domaine privé où est enterré notre père, l’ancien empereur Jean-Bedel Bokassa. Mais, malheureusement, au début de l’année 2018, le site a retenu l’attention des responsables de Wagner en raison de ses infrastructures, de ses bâtiments construits à l’époque de l’empire et de sa position géographique.