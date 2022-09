Wagner : comment les mercenaires de Poutine recrutent dans les prisons de Russie

C’est une première. Ce 14 septembre, une vidéo montrant le groupe Wagner en pleine opération de recrutement dans une prison russe a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ce document inédit met en lumière l’implication d’Evgueni Prigojine dans ce processus. Le financier du groupe Wagner est en effet filmé dans la cour d’une prison de Mordovie alors qu’il tente de convaincre des détenus de s’engager comme mercenaires et d’aller combattre en Ukraine aux côtés de l’armée russe, avant peut-être d’être mobilisés dans d’autres pays, notamment en Afrique.

🇷🇺🇺🇦 A representative of #Wagner PMC filmed in a penal colony somewhere in #Mordovia, one of the republics of #Russia. Prigozhin (The PMC Wagner leader) promised prisoners a pardon in six months if they go to war in #Ukraine. The video is cut into 2 pieces with the 2nd below. pic.twitter.com/chEkKYLyXz