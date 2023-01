Au Mali, plongée dans le système Wagner

C’était il y a un an. Le 23 décembre 2021, plusieurs pays de l’Union européenne (UE) et le Canada publiaient un communiqué conjoint pour « condamner fermement le déploiement de mercenaires » de Wagner au Mali. Une première. Jusqu’alors, jamais la présence de ces hommes n’avait été ouvertement évoquée par des sources officielles occidentales. Mais, pour elles, plus de doute : la société militaire privée russe a bel et bien débarqué sur les terres de Soundiata Keïta.

Assurance-vie