Côte d'Ivoire

Laurent Gbagbo est attendu le 17 juin 2021 à Abidjan. Tandis que ses partisans préparent son retour, les victimes de la crise postélectorale de 2010-2011 réclament son arrestation à sa descente d’avion.

« J’étais sorti pour aller au travail, mais face à l’escalade de la violence entre les forces de l’ordre et des jeunes, j’ai décidé de rentrer à la maison. C’est sur le chemin du retour que j’ai été touché au pied par des tirs de militaires. Depuis, je suis handicapé et je ne peux plus exercer ma profession ». Ancien chauffeur de camions citernes et de remorques, Karim Coulibaly a en effet dû être amputé. Depuis, il n’a plus de revenu. Comme lui, près d’un millier de personnes ont été blessées pendant la crise postélectorale de 2010-2011 et environ 3 000 autres ont été tuées. Pour ces victimes et leurs proches, le retour annoncé de l’ancien président Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, ravive les douleurs anciennes.