Laurent Gbagbo : Nady Bamba, Assoa Adou, Habiba Touré… Qui sont les fidèles de l’ancien président ivoirien ?

Certains ont été arrêtés et mis en prison, comme lui. D’autres se sont exilés après sa chute. Mais tous ont continué à le soutenir indéfectiblement et à plaider sa cause durant ses huit années de détention, puis ses deux années passées à Bruxelles.

Alors que Laurent Gbagbo se prépare à rentrer à en Côte d’Ivoire le jeudi 17 juin 2021, plus d’une décennie après avoir été arrêté par les forces d’Alassane Ouattara dans le bunker de sa résidence abidjanaise, Jeune Afrique vous présente quelques uns des membres de son premier cercle.

Nady Bamba, le pilier

Elle a été à ses cotés tout le long de ses dix ans de procès devant la Cour pénale internationale (CPI). Plus qu’une seconde épouse, Nady Bamba a été un pilier, une confidente et une influente conseillère pour l’ancien président.

Après le transfert de l’ex-chef de l’État à La Haye, fin 2011, l’ancienne correspondante de la radio Africa N°­1 (désormais Africa Radio) à Abidjan, qui a épousé Gbagbo traditionnellement dix ans plus tôt, emménage à Bruxelles.