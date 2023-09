Présidentielle à Madagascar : treize prétendants pour un fauteuil

Éditorial – Treize candidatures pour le premier tour de la présidentielle ont été validées par la Haute Cour constitutionnelle (HCC) le 14 septembre. N’en déplaise à ceux dont les dossiers ont été retoqués, et sans préjuger du bien-fondé de ces rejets, cela semble tout de même plus rationnel et raisonnable que lors du premier tour de 2018, où trente-six prétendants s’étaient présentés au suffrage de leurs concitoyens.

La bataille des « ex »