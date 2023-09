Présidentielle à Madagascar : Hery Rajaonarimampianina tente un come-back

« Hery is back » peut-on lire sur les drapeaux bleus du parti d’Hery Rajaonarimampianina. Samedi 11 février 2023, après quatre ans d’absence, le fondateur du parti Force nouvelle pour Madagascar (Hery vaovao ho an’i Madagasikara, HVM), qui a dirigé le pays de 2014 à 2018, est de retour sur la Grande Île. Il lève le pouce pour saluer les quelque 300 partisans venus l’accueillir dans le quartier d’Andraharo, à Antananarivo. Costume et cravate bleus, chemise blanche, veste déboutonnée et collier de fleurs autour du cou, l’ancien président, qui s’était retiré de la politique, réapparaît confiant.

Cuisant revers