Sans surprise, et malgré la polémique qui agite Madagascar depuis plusieurs mois sur sa nationalité française, le président sortant Andry Rajoelina a déposé ce 6 septembre sa candidature pour un deuxième quinquennat. Ses deux prédécesseurs et rivaux, Hery Rajaonarimampianina (2013-2018) et Marc Ravalomanana (2002-2009), sont aussi dans la course. Outre ceux de ces trois (ex-)présidents, la Haute cour constitutionnelle malgache (HCC) a reçu les dossiers de 26 autres postulants.

Parmi eux, l’ancien ministre Hajo Andrianainarivelo, le député de Tuléar Siteny Randrianasoloniaiko, Roland Ratsiraka, député et ancien candidat, ou encore Jean-Brunelle Razafitsiandraofa, député lui aussi. La plus haute instance judiciaire de la Grande Île doit maintenant examiner ces documents et annoncer la liste officielle des candidats autorisés à participer aux scrutins des 9 novembre et 20 décembre.