Présidentielle à Madagascar : Andry Rajoelina et le TGV à la manœuvre

À quoi mesure-t-on l’imminence d’un scrutin présidentiel à Madagascar ? « À la multiplication et à la fréquence des cérémonies d’inauguration en tout genre », répond tout sourire un diplomate étranger. Le phénomène n’est pas propre à la Grande Île, mais force est de constater que le président Andry Rajoelina n’a pas chômé ces derniers mois.

Un candidat (pas) comme les autres

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, le chef de l’État malgache a parcouru la Grande Île pour couper les rubans et dévoiler les plaques en marbre célébrant l’ouverture d’un centre de santé, d’une mini-centrale solaire, du chantier de construction d’une école primaire ou de rénovation d’un stade… Le tout accompagné de distribution de sacs de riz pour les populations et de véhicules pour les autorités locales. Comme si le président voulait convaincre de la qualité de son bilan, à quelques semaines du scrutin présidentiel, prévu les 9 novembre et 20 décembre prochains.