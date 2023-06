Qui assistera à l’investiture d’Erdogan en Turquie ?

Recep Tayyip Erdogan, le chef de l’État turc, à Ankara, le 28 mai 2023. © Halil Sagirkaya/Anadolu Agency via AFP

Quelque 20 dirigeants et 45 ministres étrangers sont attendus à Ankara, le 3 juin, à la prestation de serment de Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier, Premier ministre à partir de 2003, puis élu président en 2014 et en 2018, a été réélu, ce 28 mai, avec 52,18 % des voix pour un troisième et dernier mandat.

La cérémonie aura lieu au palais présidentiel de Külliye, à 17 heures. Elle sera suivie d’un dîner d’État au palais de Çankaya, à 19 heures. À 22 heures, la composition du nouveau gouvernement sera divulguée.

Sassou Nguesso, Embaló…

Parmi les présidents africains qui ont confirmé leur venue figurent le Sénégalais Macky Sall, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, le Rwandais Paul Kagame, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Somalien Hassan Sheikh Mohamoud.

Sont également annoncés des Premiers ministres, comme le Qatari Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, le Djiboutien Abdoulkader Kamil Mohamed ou le Pakistanais Muhammad Shehbaz Sharif, ainsi que des ministres des Affaires étrangères, dont Mahamat Saleh Annadif (Tchad) et Naledi Pandor (Afrique du Sud).

Autre personnalité à faire le déplacement : Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan – à un moment critique, puisque la Turquie continue de s’opposer à l’entrée de la Suède dans l’organisation.

Viatcheslav Volodine, président de la Douma d’État (le Parlement russe), représentera Vladimir Poutine. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et plusieurs chefs d’État des Balkans et d’Asie centrale seront eux aussi présents.

Après ces cérémonies, le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed (MBZ), sera le premier dirigeant étranger que Recep Tayyip Erdogan recevra, le 10 juin. Après un tête-à-tête, les deux hommes assisteront à la finale de la Ligue des champions, à Istanbul.