Coup d’État au Burkina : qui sont les hommes de confiance du lieutenant-colonel Damiba ?

Les discussions sont encore en cours autour de la constitution du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Mais quelques figures commencent à émerger dans l’entourage du tombeur de Kaboré.

Depuis la prise du pouvoir, le 24 janvier, du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) la discrétion est de mise dans ses rangs. Le nom de son président a été révélé dès la naissance de la junte : Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le lieutenant-colonel n’est pas un inconnu. Il avait été promu le 16 décembre commandant de la 3e région militaire, la plus grande du pays, qui couvre Ouagadougou ainsi que les garnisons de Tenkodogo, de Fada et de Pô. Mais des tractations sont toujours en cours pour désigner deux vice-présidents et le coordonnateur du mouvement.

Plusieurs officiers ayant joué un rôle dans les événements restent encore tapis dans l’ombre. Si l’entourage de Damiba est hétéroclite en matière de corps et de générations, tous ces hommes ont un point commun : ils sont passés par le Prytanée militaire du Kadiogo (PMK).

• Naon Daba