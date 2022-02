Burkina : les premiers pas du lieutenant-colonel Damiba à la tête de l’État

Près d’une semaine après avoir renversé le président Kaboré, le nouveau dirigeant du Burkina Faso s’est assuré du soutien des différents corps d’armée, et poursuit ses consultations. Il s’est notamment entretenu avec plusieurs chefs d’État de la sous-région.

C’est en tenue de combat qu’il s’est présenté. Pour sa première allocution à la tête du Burkina Faso, enregistrée depuis le palais présidentiel de Kosyam et diffusée quatre jours après son putsch, Paul-Henri Sandaogo Damiba avait revêtu sont treillis estampillé « Terre du Burkina ». Air grave, ton ferme et déterminé, le chef du Mouvement patriote pour la sauvegarde et la refondation (MPSR) a d’abord salué la mémoire des quelques 2 000 Burkinabè, civils et militaires, tombés en six années de guerre contre les groupes armés terroristes.

« Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la principale demeure la sécurité. Il nous faut réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l’extrémisme violent en redonnant aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie, la volonté de combattre et d’aller encore plus à l’offensive avec des moyens adéquats », a déclaré le commandant de la 3e région militaire du pays.

Une garde rapprochée hétéroclite