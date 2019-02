France-Afrique : Emmanuel Macron en marche vers l’Est

Le président français, qui a entamé dimanche une visite en Égypte, tourne également son regard vers l'Afrique de l'Est. Il sera en Éthiopie et au Kenya en mars, avec pour objectif d'y promouvoir les partenariats économiques.

Désireux de renforcer les liens de la France avec les pays africains non francophones, Emmanuel Macron se rendra à la mi-mars en Éthiopie et au Kenya. Objectif, selon l’Élysée : « franchir un palier » dans les relations avec ces pays d’importance stratégique. Dans la continuité du discours de Ouagadougou, l’accent sera mis sur la coopération économique – avec la volonté d’y introduire des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises.