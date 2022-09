Pétrole : la longue mue de la NNPC touche-t-elle à sa fin ?

Elle était en préparation depuis 20 ans et a finalement été signée en août 2021 : la loi sur l’industrie pétrolière, ou Petroleum Industry Act (PIA), définit désormais le cadre légal, juridique et fiscal de ce secteur vital pour le Nigeria. Première application concrète de ce texte : la naissance, en septembre 2021, de la (nouvelle) Nigerian National Petroleum Corporation Limited (NNPC Limited), dotée d’un capital initial de 200 milliards de nairas (475 millions de dollars) par les ministères du Pétrole et des Finances. Les opérations et la gouvernance de la société, à l’instar d’autres entreprises privées ou commerciales, devront désormais être adaptées à la loi sur les sociétés et les questions connexes (CAMA), promulguée en 2020, une transition qui devrait permettre de tourner la page d’un passé bureaucratique, opaque et non rentable de la compagnie nationale des hydrocarbures.

À lire