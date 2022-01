Plutôt « L’Enfer » de Stromae que le Frankenstein Zemmour

Certains journalistes accusent le chanteur d’origine rwandaise d’avoir violé la frontière entre information et divertissement au JT de TF1. N’y a-t-il pas d’autres sujets de désolation dans une France pré-électorale crispée ?

L’africanité coule dans les veines des chantres de la nouvelle variété dite « française ». Africanité comorienne dans le sang de Soprano – quatrième personnalité préférée des Français – ou malienne dans celui d’Aya Nakamura. Souvent par le truchement de la Belgique, elle infuse les œuvres, notamment via les rythmiques congolaises de Sapés comme jamais ou Papaoutai. Les interprètes de ces deux anciens titres sont d’ailleurs au cœur des buzz actuels. Bad buzz à relents « séparatistes » pour le Congolais démocratique Gims, qui se désole qu’on lui souhaite « bonne année » dans l’Hexagone. Good buzz pour le fils de Rwandais Stromae. Enfin pas si « good », aux goûts de certains…

Ce 9 janvier, au journal télévisé de la chaîne française TF1, Paul Van Haver – vrai nom de l’artiste belge – répond à une interview sur la sortie prochaine de son album Multitude, neuf ans après le phénomène Racine carrée. À la dernière question de la présentatrice, le chanteur cravaté, sobrement vêtu de noir, répond en musique, propulsant, par surprise, un second single, après le titre Santé dont le clip officiel a déjà été visionné plus de 25 millions de fois depuis octobre.

Après avoir évoqué, dans l’interview « parlée », les doux souvenirs de séjours africains en mode « sac à dos » il chante, dans les paroles d’Enfer, son burn-out qui avait conduit, en 2015, à son rapatriement d’urgence de la RDC. Le JT s’achève sur la prestation. Persistance rétinienne. Bouche-à-oreille instantané… Vanity fair évoque rien de moins qu’une « France bouche bée » après la performance. Solennité élégante. Assurance sans prétention. Fusion d’influences intergénérationnelles et interculturelles, dans une France pré-électorale crispée. Les avis époustouflés semblent unanimes : l’artiste phénomène est le seul à pouvoir se permettre aujourd’hui de tels coups d’éclat. Un coup d’éclat qui, aux yeux de grognons, apparaît comme un coup d’État…

Je viens de dévoiler mon nouveau single "L'enfer" au JT de 20h sur TF1. Il est dispo partout dès maintenant : https://t.co/auzXb0jC7E

-

I just unveiled my new single "L'enfer" on the 8pm news on the French TV channel TF1. It's available now everywhere: https://t.co/auzXb0jC7E pic.twitter.com/7X2tamwm2p