[Analyse] La « blockchain », l’héritage prometteur du bitcoin

La bulle a fini par éclater. Depuis avril, le bitcoin évolue entre 5 000 et 8 000 dollars, après avoir atteint près de 19 000 dollars en décembre 2017.

L’écroulement de ce marché est la preuve de la dimension spéculative de la cryptomonnaie, jugeait récemment le Financial Times. Les traders ont changé de cible pour d’autres occasions de profits. Au plus fort de l’engouement, ils avaient soutenu les cours de nombreux avatars du bitcoin. Début janvier, 39 cryptomonnaies totalisaient une valeur supérieure à 1 milliard d’euros.

Si le bitcoin risque de souffrir d’une période de désintérêt, sa création il y a dix ans par Satoshi Nakamoto, dont la véritable identité est toujours inconnue, laisse d’ores et déjà un héritage prometteur : la technologie blockchain. Ce concept de registre décentralisé et infalsifiable, validant les transactions de façon quasi immédiate et sans organe central de contrôle, ouvre la voie à de nombreuses innovations.

>>> À LIRE – Égypte : une fatwa contre le Bitcoin

Parmi les avantages de la blockchain