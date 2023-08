Comment les Brics comptent se placer en alternative à l’hégémonie financière occidentale

Du 22 au 24 août, Johannesburg accueille le quinzième sommet des Brics. Le groupe de pays composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, qui cumule 23 % du PIB mondial et près de 42 % de l’humanité, veut se positionner comme un bloc alternatif à l’hégémonie occidentale.

« Le système traditionnel de gouvernance mondiale est devenu dysfonctionnel, déficient et inopérant », a déclaré, le 18 août, l’ambassadeur de Chine à Pretoria, Chen Xiaodong. Avec pour thème choisi cette année « Les Brics et l’Afrique », le continent est au centre de ces ambitions nouvelles. Alors que d’ici à 2100, la population africaine pourrait tripler, les grandes puissances y intensifient leurs efforts pour renforcer leur influence, attisés par la concurrence pour les ressources naturelles et le marché potentiel qui s’y développe.

Dédollarisation