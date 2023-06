Quel avenir pour l’Afrique au sein des Brics ?

La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des Brics au Cap, le 1er juin 2023. © Anadolu Agency via AFP

On sonne à la porte mais personne ne vient ouvrir. Le groupe des Brics dit recevoir avec plaisir les candidatures de la vingtaine de pays qui souhaitent intégrer ce club des économies émergentes, mais les heureux élus n’ont pas encore été désignés. Parmi eux, deux pays africains : l’Égypte et l’Algérie. Mais les ministres des Affaires étrangères des Brics, réunis au Cap en Afrique du Sud les 1er et 2 juin, ne sont pas parvenus à déterminer les critères qui permettront de filtrer les prétendants.