Au Togo, le très attendu fonds d’accélération des infrastructures prend forme

Avec Africa50, l’Afrique semble trouver la clé de la mobilisation des ressources pour financer les infrastructures. « Notre continent abonde de ressources naturelles et humaines et Africa50 est prêt à relever le défi de la création d’infrastructures nécessaires à la croissance du continent », a déclaré Alain Ebobissé, directeur général d’Africa50 en marge de la première édition du forum Infra For Africa organisé à Lomé, les 3 et 4 juillet, parallèlement à l’Assemblée générale des actionnaires d’Africa50. Pour Alain Ebobissé, le double évènement vise à démontrer que l’Afrique est une terre d’opportunités, unie et désormais aux commandes de sa destinée, tout en forgeant des alliances internationales pour sa prospérité.

Réduire la dépendance à l’occident

Lundi 3 juillet, 17 banques et fonds de pension africains ont officialisé leur engagement à contribuer au fonds d’accélération dont l’objectif de mobilisation est de 500 millions de dollars.