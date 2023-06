En Sierra Leone, Julius Maada Bio candidat à sa réélection

La pluie n’a pas refroidi la ferveur des partisans du Sierra Leone Peoples Party (SLPP, le parti au pouvoir) réunis le 14 juin à Freetown. Tous vêtus de vert et blanc aux couleurs du parti, certains arborent sur leurs tee-shirts le portrait grandeur nature du président sortant et candidat à sa réélection, Julius Maada Bio.

« Nous sommes une famille disciplinée et responsable(…), nous voulons des élections pacifiques », lance à la foule réunie à Lumley Beach cet ancien putschiste reconverti en bon élève de la démocratie. Sa « renaissance verte », comme il aime la qualifier, a débuté lors de son élection en 2018 face à son adversaire du All People’s Congress (APC, le principal parti d’opposition), Samura Kamara, qu’il affronte encore cette année.

Revanche

Donné favori dans les derniers sondages, Julius Madaa Bio n’en a pas moins oublié qu’il y a cinq ans, il s’en est fallu de peu – 15 000 voix – pour qu’il arrache la victoire à un Samura Kamara aujourd’hui déterminé à prendre sa revanche.

Les 3,4 millions de votants sont, eux, plus que jamais divisés. Entre les deux principaux partis du pays, les tensions sont de plus en plus vives. Plusieurs incidents ont eu lieu ces dernier jours : bureaux incendiés, résidence d’un candidat attaqué… Les partenaires étrangers ne cachent pas non plus leurs inquiétudes quant au bon déroulement de ces élections, les cinquièmes organisées en Sierra Leone depuis la fin de la guerre civile, en 2002.

Violences et inflation

La démocratie tiendra-t-elle bon, dans ce pays qui a connu dix ans de guerre civile sanglante et qui se remet à peine de l’épidémie d’Ebola (2014-2016) ? La situation économique délicate alimente aussi les violences. Le souvenir des émeutes d’août 2022, lorsqu’une manifestation contre la vie chère avait dégénéré, faisant 33 morts (dont 27 civils), hante toujours les esprits.

Aucun « processus de guérison » n’a depuis été mis en place par le président sortant, explique Macksood Gibril Sesay, ancien membre de la commission électorale. Et l’inflation – 41,5 % sur un an, notamment due à la pandémie de Covid-19 puis à la guerre en Ukraine – continue d’augmenter.

Ancien putschiste

Julius Maada Bio arrivera-t-il à convaincre ses compatriotes de lui renouveler leur confiance ? Ancien militaire de 59 ans, élevé par une mère analphabète qui lui a « inculqué le respect des femmes », ce père de famille originaire du sud du pays participe en 1992 à un premier coup d’État avec un groupe dont le chef, Valentine Strasser, deviendra à 25 ans le plus jeune chef d’État du monde. D’abord chef d’état-major de la défense puis adjoint de Strasser, il le renverse en 1996 pour prendre lui-même la tête de l’État.

Mais il se retire trois mois plus tard, laissant la place à un dirigeant civil élu, s’excusant même par la suite pour son rôle dans la junte. Entré en politique en 2005 au sein du SLPP, Maada Bio se présente une première fois à l’élection présidentielle en 2012 avant de la remporter, en 2018, porté par l’espoir qu’il suscite auprès de la jeunesse.

Décrit par Edward Hinga Sandy, son ministre du Commerce, comme un président « très à l’écoute, ambitieux et audacieux », Bio séduit son électorat grâce à ses politiques progressistes favorisant l’éducation et la représentation des femmes.

« Je suis un homme du développement »

Ses mesures phares, comme l’abolition de la peine de mort, une loi sur l’égalité des sexes, la décriminalisation de l’avortement, son combat contre les mutilations génitales féminines ou encore son engagement en faveur de l’éducation – 22 % du budget du gouvernement en 2022 – sont saluées par ses partisans.

« Même si je suis un politicien, je suis plutôt un homme du développement », assurait-il en 2022 dans une interview accordée à The Africa Report. « Je ne suis pas ici pour faire de la figuration », expliquait-il, même s’il doit proposer des choses « que les leaders traditionnels n’acceptent pas ».

Les défis – relancer l’économie, créer des emplois, maintenir la paix… – ne manquent pas. S’il a déclaré vouloir donner la priorité à l’agriculture au cours de son second mandat, réduisant ainsi la dépendance du pays à l’égard des importations de denrées alimentaires, Maada Bio cherche aussi à « nettoyer l’image » de la Sierra Leone aux yeux de la communauté internationale.

Une volonté qu’il s’applique aussi à lui-même, selon un analyste ayant requis l’anonymat. « Il est très soucieux de ce qu’il renvoie. Il tient à présenter une certaine image de lui-même, qui n’est peut-être pas toujours conforme à la réalité », estime-t-il.

Un bilan « idéalisé »

C’est justement là que le bât blesse. « Le SLPP peint un portrait idéalisé de ce qu’ils ont fait, ce qui est complètement inexact, explique Ishmael Beah, écrivain sierra-léonais. Ce gouvernement s’est très bien débrouillé pour que l’opposition ne fonctionne pas correctement. Tout va bien sur le papier mais pas dans la pratique. »

Le candidat du développement et de la démocratie ne serait-il qu’une façade ? D’après ses détracteurs, l’espace civique s’est réduit depuis que Julius Maada Bio est au pouvoir, et les organisations des droits humains lui reprochent un recours excessif à la force. Le pays a également perdu 28 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) en 2023.

« Nous vivons dans une société où la liberté d’expression n’existe pas, surtout si vous contestez ce que fait le gouvernement », dénonce Ishmael Beah. Inquiet de la désinformation qui circule sur internet – 3 millions de personnes y ont désormais accès contre 370 000 personnes en 2018 – le gouvernement a qualifié l’utilisation négative des médias sociaux de « plus grande menace actuelle pour la sécurité nationale ».