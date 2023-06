En Sierra Leone, Julius Maada Bio réélu dès le 1er tour ?

Julius Maada Bio pourrait bien être ne pas avoir à aller jusqu’au second tour. Le président sortant, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), est en tête de l’élection présidentielle avec 55,86 % des voix après 60 % du dépouillement, selon les chiffres partiels fournis le lundi 26 juin par la commission électorale et contestés par l’opposition. Si la tendance se confirme, il sera réélu pour un second mandat puisqu’un candidat est élu dès le premier tour s’il recueille plus de 55 % des suffrages.

Avec 1 067 666 voix, Bio devance son principal adversaire Samura Kamara, qui a recueilli 793 751 voix, soit 41,53 % des suffrages, selon les chiffres donnés par Mohamed Kenewui Konneh, le président de la commission électorale. Les résultats définitifs seront annoncés dans les 48 heures, selon l’autorité électorale.

Quelque 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir