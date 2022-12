Start-up : l’Algérie veut-elle concurrencer le Rwanda sur le leadership africain ?

Le Start-up Africa Summit s’est tenu les 5 et 6 décembre à Alger. © Africup.

Trente pays représentés, 1 000 participants, 150 experts, 100 exposants, 50 business angels, 26 ministres, des représentants de l’Union africaine (UA) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Alger avait mis les petits plats dans les grands les 5 et 6 décembre à l’occasion de la première édition de l’African start-up conference, une initiative voulue par le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine Oualid, organisée notamment par l’incubateur Algeria Ventures et soutenue par le président Abdelmajid Tebboune.