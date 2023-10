À Dubaï, la tech algérienne veut passer à la vitesse supérieure

Illustration de l’édition 2023 du Gitex Global de Dubaï. © GITEX GLOBAL

Maher Hajbi - Envoyé spécial à Dubaï Publié le 18 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Rendez-vous incontournable de l’innovation, le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) réunit, du 15 au 20 octobre, à Dubaï, entrepreneurs, investisseurs et décideurs de tous bords. Une édition 2023 marquée par la première participation de la délégation officielle algérienne, représentée par 70 entrepreneurs, selon les données de l’accélérateur public de start-up, Algeria Venture.

Alors que les autorités dubaïotes aspirent à faire de l’émirat un hub international à la pointe de l’innovation, les 25 start-up algériennes prenant part à ce salon visent, quant à elles, « une visibilité internationale » à Expand North Star, lieu de rassemblement de la scène tech mondiale. Boostées par un cadre juridique favorisant l’entrepreneuriat et un fonds public dévolu à l’innovation, les jeunes pousses algériennes veulent désormais accélérer.

Cap sur l’Afrique

« La délégation algérienne est dans le top 5 des délégations les plus importantes au Gitex, et notre ambition est de donner de la visibilité à notre écosystème et de promouvoir nos start-up à l’international », explique à Jeune Afrique Sid Ali Zerrouki, le directeur général d’Algeria Venture, qui compte environ 2 000 start-up algériennes labellisées, contre 750 en 2022.

À la tête de GeoTrackin, une solution de géolocalisation de véhicule consacrée à l’industrie de la logistique et du transport, Ali Maamri se réjouit d’avoir trouvé des relais aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie. Mais, insiste le jeune entrepreneur, son objectif principal reste de déployer GeoTrackin en Afrique, soit à travers des distributeurs locaux soit via une levée de fonds.

Spécialisée dans la maintenance des équipements industriels à distance, Digiwaves est, de son côté, à la recherche de partenaires techniques pour créer un package de solutions plus robustes. Après avoir raflé des contrats avec des opérateurs publics au Maghreb, la start-up vise l’Afrique subsaharienne, qui reste « un marché intéressant », souligne Reda Benyamina, manager commercial au sein de l’entreprise.

Cependant, conquérir les pays africains n’est pas une opération aussi simple qu’elle en a l’air. « Accompagner une start-up à l’étranger est un métier à part entière. Hélas, de tels acteurs manquent à la scène tech algérienne », regrette Fouad Boughida, PDG de B-Link Solutions, une jeune start-up créée en 2021 et orientée vers la conception de solutions numériques pour les compagnies d’assurance.

« Une croissance fulgurante »

Présent au Gitex pour voir ce que ses concurrents étrangers proposent, le patron de B-Link Solutions, dont le chiffre d’affaires s’élève à près de 5 millions de dollars, souhaite nouer des liens avec des partenaires capables de l’introduire sur des marchés publics ou privés africains. S’il reconnaît le dynamisme de l’écosystème tech en Algérie, Fouad Boughida pointe du doigt quelques contraintes juridiques. « Pour obtenir un agrément des activités d’assurance dommages, il faut mobiliser 15 millions de dollars, mais ce montant est assez conséquent et freine notre évolution », déplore le dirigeant.

« L’écosystème algérien est également assez frileux en ce qui concerne le transfert des capitaux vers l’étranger, et cela freine l’expansion des start-up sur le continent », glisse un autre entrepreneur, qui a préféré garder l’anonymat « de crainte de [se] faire des ennemis ». L’autre sujet qui fâche, à en croire notre interlocuteur, est la question du financement des jeunes pousses en quête d’un nouvel élan.

Une analyse rapidement réfutée par Sid Ali Zerrouki, lequel soutient que « l’écosystème tech algérien est solide et connaît plus que jamais une croissance fulgurante avec un cadre légal et un ministère qui défend les intérêts des start-up avec diverses incitations ». Le directeur général de l’accélérateur public de start up met en avant le nouveau cadre juridique qui a permis à une dizaine de start-up d’exercer à l’international, en sus du rôle de l’Algerian Startup Fund (ASF), premier fonds d’investissement public entièrement consacré aux jeunes pousses.

« L’ASF a été doté de 10,5 millions de dollars [environ 10 millions d’euros], et, dans la foulée de sa création, 90 start-up ont reçu des tickets allant de 15 000 à 200 000 dollars en moins de deux ans », souligne Sid Ali Zerrouki. Aujourd’hui, le portefeuille de l’ASF s’élève à près de 500 millions de dollars (environ 475 millions d’euros) en fonds d’investissement pour les start-up. Quant au fonds de soutien aux jeunes pousses, doté de 80 millions de dollars (environ 76 millions d’euros), lancé en partenariat avec Small Enterprise Assistance Funds (SEAF), le patron d’Algeria Venture affirme que « cette initiative profitera aux startups non seulement à l’investissement et aux levées de fonds en local, mais aussi à l’international ».