[Analyse] Syrie : le temps, meilleur allié d’Assad

Depuis l'arrivée au pouvoir des Assad en 1970, sept présidents français se sont succédés à la tête de l'Élysée. Et autant de stratégies différentes sur le dossier syrien.

La décision a surpris, pour ne pas dire choqué. « Plus de 50 tonnes de fret humanitaire français ont été ­acheminées vers la Syrie via un avion russe, dans la nuit du 20 au 21 ­juillet », a annoncé lundi le ministère français des Affaires étrangères. La France, au premier rang des États tenants d’une ligne dure face à Assad et aux opérations militaires russes en Syrie, tourne ainsi un peu plus le dos à la position ferme – mais inefficace – des prédécesseurs d’Emmanuel Macron. Se voulant pragmatique, ce dernier voit dans cette opération une façon de peser à nouveau sur l’épineux dossier syrien, en s’associant avec l’acteur international qui en tient toutes les cartes, ou presque : la Russie de Vladimir Poutine.