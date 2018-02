Sénégal : Expresso inaugure son service de transfert d’argent

L’opérateur de téléphonie mobile Expresso a lancé en fin de semaine dernière son service de transfert d’argent, rejoignant ainsi ses principaux concurrents, Orange et Tigo.

Le 3e opérateur de téléphonie mobile du Sénégal, Expresso, filiale du soudanais Sudatel, a lancé E-Money, un nouveau service de transfert d’argent mobile. D’après la direction de l’opérateur piloté par le Soudanais Abdallah Saeed, E-Money a pour ambition de fournir les services bancaires standards d’envoi et de retrait d’argent, de paiement de factures via une plateforme digitale internationale, de paiement de services administratifs et internationaux. Les clients particuliers sont ciblés autant que les entreprises.

Les jeunes au centre de sa stratégie

Afin de mieux s’implanter sur un marché déjà hautement concurrentiel, Expresso vise les jeunes présents sur les réseaux sociaux. « Nous allons intégrer E-Money sur Facebook, Instagram, Snapchat, WeChat, etc., de façon à ce qu’on puisse effectuer un transfert instantané à l’adresse de son interlocuteur durant une conversation privée, sans même sortir de la discussion. C’est une innovation qu’on apporte au Sénégal et au-delà », détaille Fatou Sow Kane, directrice des projets stratégiques d’Expresso.

L’importante diaspora sénégalaise dans le monde est également ciblée. Les membres de celle-ci pourront régler, via E-Money, des achats au profit de leurs parents restés au pays. Pour la livraison – gratuite –, l’opérateur compte nouer un partenariat avec l’Union nationale des commerçants et opérateurs économiques et industriels du Sénégal (Unacois).