La BCEAO alimente-t-elle oui ou non le Niger en liquidités, malgré les sanctions ?

Le siège de la BCEAO, à Dakar, au Sénégal. © Nicolas Thibaut/Photononstop/AFP.

Thaïs Brouck Publié le 30 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Trois-cent quatre-vingt-quatorze milliards de F CFA (600 millions d’euros) le 24 octobre, 399 milliards le 17 octobre, et plus de 398 milliards sept jours plus tôt. Chaque semaine, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) publie sur son site internet le résultat de ses appels d’offres d’injection de liquidités à destination des banques des huit pays de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Uemoa). Selon ces documents publics, le flux ne s’est pas tari au Niger depuis le renversement de Mohamed Bazoum par le général Abourahamane Tiani, le 26 juillet.