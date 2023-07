Au Maroc, Managem mise sur le cobalt

« L’étude de faisabilité de la construction de l’usine de transformation du minerai de cobalt en sulfate de cobalt est en cours de finalisation. Le démarrage des travaux de construction est quant à lui espéré pour 2025 », explique à Jeune Afrique Meriem Belmokadem, la directrice de la communication de Managem, détenu majoritairement par le holding royal Al Mada.

Le groupe minier marocain prévoit des investissements dans le complexe industriel de Guemassa, à 60 kilomètres de Marrakech, et mise sur une entrée en production en 2025. Alors que le coût du projet n’a pas encore été annoncé, cette future usine s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le constructeur automobile français Renault.

Servir toute l’industrie automobile

En juin 2022, Managem et Renault ont signé un accord pour « un approvisionnement durable en cobalt ». Le groupe minier marocain s’est engagé – pour une période de sept ans à partir de 2025 – à approvisionner le constructeur français à hauteur de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt, élément indispensable à la fabrication des batteries pour véhicules électriques.

L’extraction du cobalt se fera initialement depuis la mine de Bou-Azzer, tandis que la future usine de Guemassa transformera entre 5 000 et 6000 tonnes de minerai de cobalt en sulfate de cobalt par an. « Cette nouvelle usine ne servira pas uniquement à Renault, elle va servir toute l’industrie automobile », souligne Meriem Belmokadem.

Un portefeuille diversifié

À l’heure où la course à l’approvisionnement en métaux rares est lancée entre les constructeurs automobiles, le groupe minier marocain enchaîne les investissements. Exploitant un portefeuille diversifié de métaux, Managem – présent dans neuf pays africains – s’est récemment renforcé au Sénégal, où il a pris le contrôle du projet aurifère de Boto, en avril dernier.

En 2022, Managem a par ailleurs enregistré une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires, pour atteindre 9,6 milliards de dirhams (880 millions d’euros). Le groupe minier a surfé sur la consolidation de la production de cobalt, et surtout sur la croissance de sa production aurifère, en plus de la hausse du cours moyen de vente et de l’effet de change favorable.