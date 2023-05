Le Gabon, Maurice et l’argent présumé de Brice Laccruche Alihanga

En détention provisoire depuis trois ans et demi, Brice Laccruche Alihanga (BLA) est à nouveau au cœur d’investigations, cette fois de la police mauricienne. La Commission anti-corruption de Maurice a, en effet, récemment annoncé avoir saisi plus de 10 millions d’euros dans 7 comptes bancaires offshore mauriciens. Cet argent pourrait, selon les autorités financières, être issu de blanchiment, corruption et détournement de deniers publics au Gabon.