Pétrole, transport, jihadisme… Dans le huis clos entre Patrice Talon et Mohamed Bazoum

Les présidents Mohamed Bazoum et Patrice Talon, le 13 mars 2023 à Cotonou. © Facebook présidence du Bénin

À l’issue de l’entretien en tête-à-tête qu’ils ont eu à Cotonou le 13 mars en fin de matinée, les deux chefs d’État se sont pliés à l’exercice de la conférence de presse conjointe. Le président nigérien Mohamed Bazoum tout comme son hôte béninois Patrice Talon ont insisté sur la teneur très économique de leurs discussions.

Il n’en a pas moins été question de sécurité, et en particulier du dispositif déployé à la frontière entre leurs pays respectifs. Les deux chefs d’État estiment que l’accord de coopération militaire signé en juillet dernier à Niamey par le ministre béninois de la Défense, Fortunet Alain Nouatin, et son homologue nigérien, Alkassoum Indatou, porte ses fruits. À l’heure actuelle, l’accord prévoit un échange de renseignements ainsi qu’un partenariat sur un soutien logistique en cas de besoin de part et d’autre de la frontière.