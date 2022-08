Capital-investissement : l’AFC attire le plus grand gestionnaire de fonds du continent

Le sud-africain Public Investment Corporation (PIC), plus grand gestionnaire de fonds de pension du continent, a annoncé ce 2 août prévoir un « investissement inaugural » de 100 millions de dollars à Africa Finance Corporation (AFC), l’une des principales institutions de financement d’infrastructures en Afrique.

L’enveloppe proposée par PIC, géant aux 150 milliards d’actifs sous gestion, fait suite aux récents apports de capitaux assurés par le fonds de pension des Seychelles, les gouvernements de la Sierra Leone et du Togo, de la Banque centrale de Guinée, et à dautres investissements du Ghana Infrastructure Investment Fund ;lesquels figurent parmi les 32 investisseurs en capitaux propres de l’AFC.

Les fonds de pension africains ont un rôle clé à jouer dans le financement des infrastructures

Vote de confiance

Avec une présence dans 35 pays d’Afrique, et grâce à une notation favorable de Moody’s (A3 catégorie investissement), les projets de l’AFC bénéficient d’un accès facilité aux marchés financiers internationaux, se félicite l’institution. En tant qu’actionnaire, PIC bénéficiera en outre d’opportunités de co-investissement et d’un accès aux projets de développement et d’atténuation des risques de l’AFC dans les secteurs de l’électricité, du transport et de la logistique, des ressources naturelles, des télécommunications et de l’industrie lourde.

À Lire Infrastructures : AFC veut jouer dans la cour des grands

« Cette prise de participation est un important vote de confiance pour l’AFC et nous relie à une source très importante de capitaux en Afrique », a déclaré Samaila Zubairu, PDG de l’AFC. « Les fonds de pension africains ont un rôle clé à jouer dans le financement des infrastructures dont le continent a un besoin urgent, et nous nous réjouissons de ce partenariat à long terme pour un avenir africain prospère. »

Fin juillet, PIC a annoncé avoir fait l’acquisition, avec le groupe égyptien Infinity, de Lekela Power, plus grand producteur indépendant d’énergie renouvelable (IPP) d’Afrique, dans une opération évaluée à 1,5 milliard de dollars. PIC ambitionne pour les quatre prochaines années d’en doubler la capacité d’exploitation.