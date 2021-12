Industrie : le Gabon, trop généreux avec Nkok ?

En dépit des emplois créés par la zone économique spéciale, les bailleurs de fonds, dont le FMI, réclament une réduction des exemptions fiscales accordées, pointant l’important manque à gagner pour les caisses publiques.

Transformation du bois, industrie de la santé, investissements chinois, indiens, turcs : la Zone économique spéciale de Nkok, plus de 1 100 ha avec la deuxième phase à 27 km de Libreville, a séduit plus de 85 entreprises d’une vingtaine de pays en une douzaine d’années, presque le double des prévisions initiales.

L’objectif de créer 35 000 emplois directs et indirects à l’horizon 2030, contre 5 000 directs et 16 000 directs et indirects estimés aujourd’hui, semble possible à atteindre, ce qui représente un énorme gisement dans un pays de 2,2 millions d’habitants.