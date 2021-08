Riz, cacao, café, coton… L’Afrique de l’Ouest face à la flambée des cours

Après une chute mondiale du prix des produits agricoles en 2020 – conséquence de la pandémie de Covid-19 – les cours repartent à la hausse depuis plusieurs mois. État des lieux en infographies.

Initiée depuis la fin 2020, la tendance haussière des cours des matières premières agricoles se poursuit. Les prévisions 2021 du rapport CyclOpe, qui fait autorité dans le domaine, sont sans équivoque : + 26 % pour l’huile de palme, + 20 % pour le café et le maïs , + 5 % pour le riz, par exemple.

Même chose pour le coton et le cacao, deux cultures phares en Afrique de l’Ouest. Le prix de la livre d’or blanc a ainsi augmenté de 70 % en un an, passant de 0,50 dollar en mai 2020 à 0,85 dollar en mai 2021. L’augmentation est de 45 % en un an pour le prix de la livre de cacao, passée de 1 dollar en juin 2020 à 1,45 dollars en juin 2021.