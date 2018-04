Cameroun : sans surprise, le RDPC remporte largement les sénatoriales

Le Social democratic front (SDF), premier parti d’opposition, et qui n’avait présenté des candidats que dans cinq des dix provinces du pays, a décroché 7 sièges dans son fief du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont les deux régions anglophones du Cameroun, où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader, avec des affrontements meurtriers entre forces de l’ordre et séparatistes anglophones, auxquels s’ajoutent des enlèvements de représentants de Yaoundé et de plusieurs étrangers.

Les sept autres partis en lice pour ces deuxièmes sénatoriales de l’histoire du pays après celles de 2013 n’ont remporté aucun siège au Sénat. Celui-ci est composé en tout de 100 sénateurs : 70 élus par le scrutin indirect de 10.000 conseillers municipaux pour un mandat de 5 ans, et 30 désignés par le chef de l’État dans les dix jours qui suivent le résultat.