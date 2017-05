Mali : huit soldats tués dans une embuscade tendue par des jihadistes dans le centre du pays

Pris dans une embuscade ce mardi dans la région de Ségou, huit soldats maliens on trouvé la mort et quatre autres ont été blessés, selon des sources concordantes. Cette attaque survient quelques jours seulement après la prorogation de l'état d'urgence par l'Assemblée nationale pour une durée de six mois.

L’attaque a été « menée par des terroristes » dans le centre du Mali, entre Nampala et Diabali, a indiqué à l’AFP une source militaire malienne.

« Nous avons perdu huit militaires mardi dans une attaque complexe menée par les terroristes, entre les localités de Nampala et de Diabali » a affirmé à l’AFP cette source sous couvert d’anonymat. Selon elle, quatre soldats ont aussi été blessés lors de l’attaque.

Des informations confirmées par une source sécuritaire jointe depuis Bamako, selon laquelle « un véhicule de tête de l’armée malienne a sauté sur une mine et les terroristes ont immédiatement ensuite ouvert le feu ».

D’après un élu local, un véhicule de l’armée a été détruit et un autre emporté par les assaillants.

Nampala, ville-garnison déjà prise pour cible par les jihadistes

Nampala, proche de la frontière mauritanienne, est une ville-garnison qui a été visée par plusieurs attaques jihadistes meurtrières. Certains assauts ont été revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), comme en janvier 2015, lorsque plus de dix soldats ont péri sous le feu des combattants jihadistes.

Les combats sont âpres entre jihadistes, soldats maliens et militaires français ces dernières semaines : le 18 avril, cinq soldats maliens ont été tués à Gourma Rharous, dans la région de Tombouctou, à la fin du mois, la force Barkhane a tué ou capturé une vingtaine de jihadistes au sud-ouest de Gao, et le 30 l’Assemblée nationale a décidé de proroger l’état d’urgence de six mois.