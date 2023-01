Le port d’Abidjan se muscle pour capter le lithium malien

Les chantiers se poursuivent sur le port autonome d’Abidjan, la première porte d’entrée de la Côte d’Ivoire. Au terminal minéralier, concédé au belge Sea Invest en 2018, des travaux sont en cours pour augmenter la capacité de stockage et d’exportation. Objectif : passer de 200 000 à 300 000 tonnes de stockage en simultané d’ici à neuf mois afin de permettre d’exporter plus de 3 millions de tonnes de minerais par an.