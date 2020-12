Présidentielle américaine : le jour d’après chez les Africains pro-Trump

Si Donald Trump fait figure d’épouvantail dans les communautés noires, des Africains installés aux États-Unis ont mené une campagne active en faveur du républicain, convaincus que ce dernier a beaucoup fait pour les minorités.

Il fait partie des rares Africains installés aux États-Unis à n’avoir pas exulté à l’annonce de la défaite de Donald Trump. Le verbe haut, une colère sourde qu’il semble entretenir, ce médecin de Richmond (Virginie), à quelque 150 kilomètres au sud de Washington, se dit prêt, avec une vingtaine de proches, tous Africains, à effectuer dix heures de route par jour s’il le faut pour participer aux meetings de contestation des résultats que pourrait organiser leur malheureux champion.

« Petit donateur » ayant requis l’anonymat, Hans B. a « de très bon cœur » versé une contribution de 1 000 dollars pour le financement de la campagne électorale et s’apprête à doubler la mise pour le « Fonds de défense électorale » destiné au combat judiciaire qu’entend mener le candidat républicain. Cet originaire de Kumasi, au Ghana, en est convaincu : le cauchemar que vivent ses partisans depuis l’aube du 4 novembre vaut bien la salve de recours promise par Trump, lequel a déjà engagé des actions en justice dans plusieurs États, dont le Michigan et la Pennsylvanie. Comme tous les partisans de Trump, le quinquagénaire s’insurge contre « les morts qui sont allés voter » dans les « swings states » – les États au vote indécis -, jure que Trump a déjà réuni une myriade de preuves et qu’il ira jusqu’à la Cour suprême.

Résignation