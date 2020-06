Nnedi Okorafor conjugue l’afroféminisme au futur

Auteure de science-fiction très en vue, la « Naijaméricaine » Nnedi Okorafor brosse le portrait d’héroïnes africaines complexes aux identités multiples, loin des stéréotypes en vogue.

Avec la traduction et la publication de trois ouvrages en 2020, les fans français de Nnedi Okorafor seront comblés. Après Qui a peur de la mort ?, paru en 2018, les éditions ActuSF publient un recueil d’essais et de nouvelles (Kabu Kabu) et le premier tome de la trilogie Binti, tandis que l’École des loisirs a lancé Akata Witch.

Auteure de textes pour enfants et adolescents, l’Americano-Nigériane, qui se définit elle-même comme « naijaméricaine » a aussi réalisé plusieurs scénarios de comics, comme Antar, the Black Knight (illustré par Eric Battle) et Long Live the King, épisode de Black Panther dessiné par Aaron Covington. Et si l’adaptation par la chaîne HBO de Qui a peur de la mort ? ne semble guère avancer, celle de Binti par la plateforme Hulu paraît, elle, bien engagée.

