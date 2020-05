« Green Boys » raconte l’histoire d’amitié entre Alhassane, un adolescent guinéen tout juste arrivé en France, et Louka, un jeune garçon normand.

En ces temps où la crise sanitaire a surtout fait porter l’attention sur des films d’épouvante ou de catastrophe, voilà que vient d’être proposé en VOD, faute de salles ouvertes en France, Green Boys, un long-­métrage qui ressemble fort à ce que les Américains appellent un feel good movie.

Autrement dit l’un de ces films – en général des comédies – qui font du bien et ont vocation à réjouir un large public de spectateurs petits et grands. Cette sortie est d’autant plus surprenante que Green Boys ne paraissait pas a priori de nature à participer de ce genre, ni par sa production, plus que modeste, ni, moins encore, par son sujet, puisqu’il s’agit d’évoquer le sort d’un migrant africain.

Une rencontre inattendue

