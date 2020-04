Coronavirus : y a-t-il une flambée de la pandémie au Nigeria ?

Depuis quelques semaines déjà, la situation sanitaire du Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, inquiète l’OMS. C’est notamment l’État de Kano qui semble en mauvaise posture. Pourtant on recense moins de 1 000 cas dans le pays.

Le 16 avril, lors de sa conférence hebdomadaire, la directrice Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Matshidiso Moeti, se disait préoccupée par l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Nigeria. Une semaine plus tard, elle faisait part de son inquiétude concernant « plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ». Entre-temps, le pays le plus peuplé d’Afrique avait vu le nombre de ses malades dépasser les 950 et il enregistrait 31 décès. Mais aussi presque 200 guérisons.

Une densité de population parmi les plus élevées au monde

Si la situation du Nigeria inquiète spécifiquement les instances internationales et les pays voisins, c’est d’abord parce que le pays compte 214 millions d’habitants et trois grandes métropoles – Lagos, Abuja et Kano – dont la densité de population est parmi les plus élevées au monde.

La mort d’un infirmier de Médecins sans frontières puis celle d’un

