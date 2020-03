« Retours d’histoire. L’Algérie après Bouteflika », de Benjamin Stora : les prémices du Hirak

Dans son nouvel ouvrage, l’historien décrypte les nombreux signes avant-coureurs du soulèvement populaire, qui a débuté le 22 février 2019.

Auteur d’une bonne cinquantaine d’ouvrages, dont une très grande majorité consacrée à l’histoire contemporaine de l’Algérie, l’étonnant eût été que le prolifique Benjamin Stora n’écrive pas sur le Hirak. Il a donc sans surprise entrepris de replacer dans son contexte ce mouvement populaire de protestation qui, commencé en février 2019, a obtenu le départ d’Abdelaziz Bouteflika et réclame toujours l’avènement d’un régime pluraliste et démocratique. Était-il judicieux sinon utile d’analyser si vite « une histoire en train de s’accomplir », selon une formule de l’auteur lui-même ? Une histoire dont l’issue est incertaine et dont bien des ressorts ne peuvent être établis avec certitude ?

