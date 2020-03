Le poulet importé sème la discorde entre l’Afrique du Sud et les États-Unis

La décision de Pretoria d’augmenter les droits de douane sur les importations de poulets en provenance du Brésil et des États-Unis a relancé un bras de fer en cours depuis 2015.

En Afrique du Sud, la bataille du poulet est relancée. Depuis le 13 mars, le gouvernement a fortement augmenté les droits de douane sur les importations de volailles en provenance des États-Unis et du Brésil, de 37 % à 62 % pour la viande non désossée et de 12 % à 42 % pour la viande désossée. Annoncée par le président Cyril Ramaphosa lors de son discours sur l’état de la nation, à la mi-février, la mesure est portée par le ministre (ANC) du Commerce et de l’Industrie, Ebrahim Patel, et saluée par l’organisation patronale du secteur, l’Association de l’industrie avicole sud-africaine (Sapa).

Abonné(e) au magazine papier ? Activez gratuitement votre compte Jeune Afrique Digital pour accéder aux contenus réservés aux abonnés.