[Tribune] Comment le coronavirus et la guerre des prix du pétrole peuvent affecter le Nigeria

Africa CEO Forum : capitalisme et bien commun

Rassemblant les grands chefs d’entreprises actives sur le continent et personnalités politiques de premier plan, la huitième édition de l’Africa CEO Forum, aurait dû se dérouler les 9 et 10 mars à Abidjan. En raison de l’épidémie de coronavirus, elle a été reportée à une date ultérieure. Lors de sa reprogrammation, les participants vont réfléchir à la manière de contribuer davantage au développement du continent pour en faire décoller l’activité, y améliorer les conditions de vie et mieux protéger l’environnement.