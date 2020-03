Algérie : Abdelaziz Bouteflika mis à mal par la ligne de défense de son frère Saïd

L’argumentaire choisi par Saïd Bouteflika, frère et ancien conseiller du président déchu, pourrait porter préjudice à son aîné. Explications.

Le 10 février, au cours d’une audience militaire à Blida, Saïd affirme que l’ancien chef de l’État n’avait nullement l’intention de briguer un cinquième mandat, soutenant que « c’est Ahmed Gaïd Salah qui a fait pression sur lui pour qu’il accepte ».

« Simple conseiller et homme de confiance »

Le même Saïd, désigné par le général Mohamed Mediène, dit Toufik, comme étant « incontournable » et comme le véritable « détenteur du pouvoir », s’est défendu de prendre les décisions en lieu et place du président. Lequel, à l’en croire, « donnait son avis sur toutes les questions stratégiques ». Lui n’était qu’un « simple conseiller et homme de confiance » de son frère.