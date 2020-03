Condor et ses consœurs de l’industrie dans la ligne de mire d’Alger

Sur fond de ralentissement du secteur de l’électroménager, le gouvernement algérien exige plus de valeur ajoutée locale et durcit le régime d’exemptions fiscales et douanières.

À la mi-février, le gouvernement d’Abdelaziz Djerad a autorisé le déblocage des collections SKD (Semi Knocked Down) et CKD (Completely Knocked Down) destinées au montage de téléphones et de produits électroménagers et électriques, retenues dans les ports du pays depuis plusieurs mois.

Un soulagement pour les professionnels de cette industrie dominée par le groupe Condor, de la famille Benhamadi, qui, comme ses pairs, est confronté à l’épuisement de ses stocks. Mais le sursis est de courte durée.

pour 2020, les sociétés qui ont opéré dans la logique de l’ancien système devront s’aligner sur l’orthodoxie économique

Entrées en guerre contre une « production fictive » et une « importation déguisée », les autorités lancent un ultimatum.