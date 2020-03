Tunisie : un secteur aéronautique toujours à la pointe

Le secteur aéronautique tunisien profite à plein de la croissance mondiale du marché, et ses atouts stratégiques lui assurent un bel avenir à court terme. Mais gare à la concurrence.

Ça plane pour l’aéronautique tunisienne. En dix ans, le secteur a multiplié ses exportations de produits et services par 9,5 – elles représentaient 590 millions d’euros en valeur en 2018. Le ciel est d’autant plus dégagé que l’estimation de la croissance annuelle moyenne du trafic aérien mondial est établie à 4,3 % pour les vingt prochaines années.

En outre, d’ici à 2038, Airbus prévoit un doublement de sa flotte, avec près de 48 000 nouveaux appareils. Or le constructeur européen a une place privilégiée dans le tissu aéronautique tunisien. À la fin des années 2000, sa filiale Aerolia (désormais Stelia Aerospace), spécialisée dans la fabrication d’aérostructures et de sièges d’avions, cherchait à implanter son premier site de construction de composants aéronautiques hors d’Europe. Le Maroc et la Tunisie tenaient la corde…